Napoli, Francesco Montervino crede in Gennaro Gattuso: “Non mi ha sorpreso il suo exploit”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, su Radio Marte, in merito alle ultime vicende di casa Napoli. Gli azzurri, infatti, sono in attesa di riprendere il campionato e sta studiando le varie misure di sicurezza da prendere a Castel Volturno. Il campionato si è interrotto nel momento migliore da quando Gennaro Gattuso è l’allenatore partenopeo, ma rimangono da sciogliere i nodi dei rinnovi di chi è in scadenza di contratto.

“Se il Napoli conferma gli attuali sei centrocampisti è un reparto forte, ben assortito, Fabian e Zielinski possono fare la differenza. Già avevano mostrato crescita. Gattuso?Sta facendo bene e sinceramente non mi ha sorpreso il suo exploit. Non è soltanto forte dal punto di vista caratteriale, ma è anche un allenatore molto capace tatticamente. Riesce a vedere certe situazioni e sa anche intervenire nello spogliatoio. Si sta guadagnando la riconferma”, ha detto l’ex giocatore.