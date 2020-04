GAZZETTA – “Verso il via libera agli allenamenti. I club chiedono certezze sul dopo”

“Verso il via libera agli allenamenti. I club chiedono certezze sul dopo” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, in merito alla ripresa della Serie A. Le società hanno voglia di ricominciare. Di spalla anche le ultime sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e sul caso di Romelu Lukaku all’Inter. Il belga si è scusato dopo le sue parole su Inter-Cagliari, quando i compagni erano quasi tutti influenzati.

Tanti dubbi ancora legati all’eventuale ripresa del campionato. Che succederebbe se il calcio ripartisse e un giocatore risultasse positivo al Coronavirus? Il singolo calciatore verrebbe messo in quarantena, ma non si sa bene per quanto tempo e, soprattutto, non sarebbe da escludere lo stop definitivo del campionato. Un bel dilemma da risolvere, uno dei tanti, in attesa di maggior chiarezza. Esattamente quello che chiedono le società di calcio. Dopo una così lunga attesa, rifermarsi significherebbe lasciar perdere tutto.