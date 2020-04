Calciomercato Napoli, la Juventus vuole Arkadiusz Milik o Mauro Icardi come sostituto di Gonzalo Higuain

Il nome di Mauro Icardi torna a infiammare il mercato e in particolare i tifosi della Juventus. L’addio di Gonzalo Higuain ai bianconeri e vicino e si pensa all’ex Inter e ad Arkadiusz Milik del per sostituirlo. Il polacco non accetta la clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe inserire in fase di rinnovo e la sua media-goal è molto simile a quella dell’attuale centravanti del Paris Saint-Germain. Relativamente quest’ultimo, però, c’è un problema legato all’ingaggio, nettamente più elevato rispetto a quello di Arkadiusz Milik.

La Juventus deve aspettare di capire se effettivamente il Paris Saint-Germain voglia rinunciare del tutto a Mauro Icardi e se qualche altra big europea non voglia puntarlo. A seconda dello scenario, cambierebbero infatti le offerte e le eventuali contropartite tecniche. In tal senso si era parlato anche di Federico Bernardeschi, che all’ombra del Vesuvio potrebbe sostituire José Callejon, come noto in scadenza di contratto. Insomma, qualunque sarà la decisione finale, il reparto offensivo dei bianconeri rischierà di potenziarsi ancora di più.