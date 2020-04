Enrico Fedele avverte: “Il futuro tridente del Napoli è da 5! Quello attuale è superiore”

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Cannavaro, ha parlato del Napoli nel corso di “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte. “Dries Mertens e Arkadiusz Milik non hanno rinnovato i loro rispettivi contratti con il Napoli. José Callejon, Amin Younes e Hirving Lozano sono considerati giocatori in uscita. Matteo Politano, Lorenzo Insigne e Andrea Petagna sono gli unici certi di rimanere in attacco. Che voto do a questo tridente offensivo? Un 5″.

“Perché? Vi rispondo con un’altra domanda: per un obiettivo come l’Europa, siamo sicuri che questo tridente sia superiore a quello attualmente formato da Mertens, Insigne e Milik? Dite che di certo ci perderebbe qualcosa? Io dico più di qualcosa: ci perderebbe tanto. Tra Mertens e Milik, chi terrei, se potessi sceglierne uno solo? Il polacco se ne vuole andare perché chiede tanto e sa di avere una grande arma in mano: essere in scadenza nel 2021, e questo vuol dire che ha in mano già metà del suo cartellino. Purtroppo il Napoli apre l’ombrello quando viene il temporale e non quando c’è la pioggerellina. Mertens, invece, non ha più del 10% di rimanere”.