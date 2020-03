Napoli, Francesco Modugno sottolinea: “Il Barcellona potrebbe mettersi in quarantena per aver affrontato il Real Madrid”

Barcellona-Napoli continua a far parlare. Si discute insistentemente di una partita che probabilmente non si giocherà nemmeno. La UEFA ha rimandato al 17 marzo ogni decisione ufficiale sul prosieguo delle competizioni. Anche l’Europeo di giugno risulta in bilico. Se si pensa che la gara d’apertura sarebbe stata in Italia, è facile capire che una manifestazione peraltro itinerante incontrerebbe una miriade di problemi logistici, a questo punto.

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli dell’impegno in Champions degli azzurri. “Aspettiamo le comunicazioni ufficiali, ma potrebbe essere lo stesso Barcellona a mettersi in quarantena per il fatto di aver affrontato recentemente il Real Madrid, nella cui società polisportiva è stato trovato un caso di positività al Coronavirus”. Il Napoli sta continuando comunque ad allenarsi, ma probabilmente ben presto smetterà di presentarsi a Castel Volturno. Tutto è congelato e sospeso. Il calcio deve venire in secondo piano.