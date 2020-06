Napoli, Francesco Modugno è dubbioso: “José Callejon? Certi cicli sono destinati a finire”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno, vicino alle vicende di casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze dell’emittente Radio Kiss Kiss. “I rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens? Penso che sia ormai tutto fatto. Inutile ora pensare alla tempistica. I due resteranno a Napoli, è in corso uno scambio di documenti. Vedremo quando saranno ufficializzati. Questo non è un problema”.

“Rinnovo di José Callejon? Ho la sensazione che non resterà in azzurro. Certi cicli sono destinati a finire. Il Napoli però proverà a fare altri tentativi per convincere l’esterno”, ha aggiunto il giornalista. Il conduttore Valter De Maggio ha commentato: “Io sono convinto che se il Napoli cedesse Kalidou Koulibaly, prenderebbe Ciro Immobile! Reinvestirebbe i soldi incassati per il senegalese ingaggiando l’attuale attaccante in forza alla Lazio assicurandogli uno stipendio importante…”. Il mercato del Napoli deve ancora entrare nel vivo.