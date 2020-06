Calciomercato Napoli, si attende l’ultimo tentativo per negoziare il rinnovo di José Callejon

“Il Napoli è pronto a frustrare Siviglia e Betis per quanto riguarda José Callejon”, si legge su Estadio Deportivo, portale vicino alle vicende dei due club andalusi. Il futuro dello spagnolo è ancora poco chiaro. Il contratto scadrà fra poche settimane e il giocatore non conosce ancora il proprio avvenire. L’agentr Manuel Garcia Qilon avrebbe avuto contatti con diverse società come Valencia, Siviglia, Betis e Villarreal. In tanti sarebbero interessati a tesserare l’esterno del Napoli.

Si spera comunque di poter negoziare ancora il rinnovo con la società azzurra. Le tensioni che esistevano tra le parti sembrerebbero essere state almeno in parte stemperate. Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà un nuovo confronto col quale potrebbe essere finalmente delineato il destino di José Callejon. Le squadre della Liga che pensavano di poterlo acquistare a parametro zero, ora come ora, rischiano una beffa bella e buona. La trattativa si preannuncia davvero molto delicata.