CDS – Napoli-Inter, dubbio fra José Callejon e Matteo Politano per Gennaro Gattuso

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio italiano e le scelte della Figc. Passa alla fine la linea del presidente Gabriele Gravina, con playoff e algoritmo che verranno utilizzati in caso di nuovo stop del campionato. I club di Serie A, però, sono contro la Figc. Scoppia la guerra tra le parti a causa della scelta di procedere eventualmente con playoff e playout. In caso di elezioni in Federazione la Lega non appoggerà Gabriele Gravina, le cui mosse sono state bollate da qualche proprietario come “tipiche di un caudillo”.

In casa Napoli, nel frattempo, Gennaro Gattuso sta preparando la sfida di sabato sera contro l’Inter. C’è un dubbio a destra tra José Callejon e Matteo Politano. Al momento il secondo sembra essere in vantaggio, anche se lo spagnolo garantisce maggior copertura. Per il resto, confermata gran parte della squadra titolare con Kalidou Koulibaly che rientra.