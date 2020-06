GAZZETTA – Napoli, “la squadra che verrà avrà dei punti fermi”

in

“Playoff sì, la Lega se ne va? Tira aria di scissione” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo il consiglio di ieri e la scelta di puntare sui playoff qualora il campionato si bloccasse di nuovo, si continua a litigare. In primo piano intervista a Beppe Marotta che svela i piani futuri dell’Inter, tra campo e mercato, parlando anche della sfida di sabato col Napoli.

A tal proposito, la rosea analizza le scelte di Gennaro Gattuso. “La squadra che verrà avrà dei punti fermi: Fabian Ruiz, Demme e Zielinski faranno parte degli inamovibili di Gattuso insieme con Di Lorenzo, Manolas, Mertens e Insigne. Attualmente, il Napoli può vantarsi di poter disporre di una tra le migliori mediane del nostro calcio, perché lì in mezzo racchiude quelle componenti necessarie per la qualità del gioco e per proporre le due fasi. Fabian Ruiz, Demme e Zielinski rappresentano il nuovo che avanza, che tanto si presta ai paragoni col recente passato”.