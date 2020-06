Napoli, Antonio Corbo sottolinea: “Aurelio De Laurentiis si prepara ad entrare nel Consiglio di Lega”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha parlato anche del Napoli nelle ultime ore. “La settimana più difficile di Aurelio De Laurentiis comincia oggi a Roma con l’insolito ruolo di spettatore. Assiste allo scontro che non ha potuto evitare. La sua Lega di serie A rischia di sfasciarsi in Consiglio federale. Il presidente Dal Pino ed i consiglieri Lotito e Marotta arrivano con il mandato di sedici club: chiedere il blocco delle retrocessioni. (…) Come in un giro di carte, sabato il Napoli le ha lasciate passare senza prenderne una: si è astenuto con Lazio e Roma, unico voto contrario il Milan, gli altri 16 club hanno preferito convergere sull’idea della Juventus. Questa: non assegnare uno scudetto finto e bloccare le retrocessioni. Una proposta che gela la Lazio e placa le ansie di almeno 10 società, da quota 32 punti a 16, quindi dal Sassuolo fino al Brescia ultimo”.

“De Laurentiis preferisce osservare, ma per la Lega A è prevedibile una larga sconfitta. (…) Tanto per rimarcare le contraddizioni dei presidenti di serie A, il 20 maggio nell’ultimo Consiglio i tre della Lega A sostennero la posizione contraria. Irritato o divertito dal caos di oggi, De Laurentiis si prepara ad entrare nel Consiglio di Lega per il dimissionario Stefano Camboccia dell’Udinese. Non è mai troppo presto per una poltrona al presidente con bilancio attivo, tra colleghi che insieme sfiorano i due miliardi di debiti. Con lungimiranza De Laurentiis telefona già a Vigorito del Benevento, prossimo al rientro in A con 20 punti sulla seconda, contrario al blocco delle retrocessioni in A e sostenuto dai 6 voti della Lega Dilettanti, presidente il senatore avellinese Cosimo Sibilia. Un settore di solida coerenza con le sue 12mila società. Ma anche l’asse di ferro tra due amici irpini”.