Calciomercato Napoli, il Sassuolo potrebbe trattenere Jeremie Boga

Il calciomercato del Napoli continua a infiammarsi sempre di più. Servirà ancora del tempo prima che le trattative entrino effettivamente nel vivo, ma sono già tanti i nomi che circolano in orbita azzurra. Ne è convinto anche il giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà, che ha dato gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jeremie Boga al Napoli.

“Agli azzurri piace Jeremie Boga. Però, ad oggi, il Sassuolo non intende cederlo o dare una valutazione al suo cartellino, semplicemente perché vorrebbe tenerlo: su questo Carnevali è stato sincero. Se dovesse cambiare idea, tuttavia, il Napoli potrebbe avere una posizione privilegiata“. L’esterno del Sassuolo è indubbiamente tra gli elementi che più si sono messi in mostra in questo campionato, attirando le attenzioni di grandi club. “Donyell Malen, giovane classe 1999, non è nella lista del Napoli, pur essendo un attaccante molto apprezzato in casa partenopea”, ha aggiunto Alfredo Pedullà.