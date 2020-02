Napoli: Faouzi Ghoulam vicino al rientro, ma i dubbi sono tanti

Sembra non risolversi mai il caso che vede protagonista Faouzi Ghoulam. Nonostante finalmente si sia tornato ad allenare insieme al resto del gruppo, il giocatore non è ancora stato inserito nell’elenco dei convocati di Gennaro Gattuso. Anche contro il Lecce l’algerino è rimasto in tribuna. Certo, l’algerino sta aumentando i ritmi del lavoro in allenamento per provare ad essere abile e arruolabile per questi ultimi quattro mesi di stagione. Il traguardo potrebbe essere tagliato presto, dal momento che, appunto, il calciatore non si allena più da solo. La considerazione nei suoi confronti sembra essere cambiata. Difficile scavalcare Mario Rui in un momento del genere. Per tornare ad essere al centro del progetto tecnico, il giocatore dovrebbe accettare di trascorrere almeno un’altra stagione col rischio di finire spesso in panchina. Per il momento, l’obiettivo è quello di figurare almeno tra le riserve contro il Cagliari, domenica prossima. La scalata ricomincerà da lì.