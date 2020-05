Napoli, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit osservati speciali a Castel Volturno

C’è un interessante approfondimento dell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulle condizioni di Faouzi Ghoulam. Come noto, al terzino manca il campo, ormai, dalla sfida tra il Napoli e il Torino del 6 ottobre scorso. A gennaio l’algerino era finito quindi sul mercato, ma non ci sono state le condizioni per la cessione: per questo non è ancora partito.

In estate, però, qualcosa potrebbe cambiare e non è escluso che, stavolta, i tentativi per cederlo vadano a buon fine. Intanto, a Castel Volturno, Faouzi Ghoulam sta dando ottime risposte sotto il profilo della velocità. Certo, gli manca il ritmo-partita per verificare la reattività, la capacità nelle letture, l’occupazione degli spazi nei tempi giusti, ma la ripresa è quasi completa. Sulla tabella di marcia è un po’ più indietro invece Kevin Malcuit. Dopo la rottura del crociato il marocchino sta proseguendo il suo percorso di recupero e ha bisogno di insistere sui cambi di direzione.