Calciomercato Napoli, aggiornamenti da Carlo Alvino: “Dries Mertens resterà, per Arkadiusz Milik non c’è accordo”

Carlo Alvino ha rilasciato dichiarazioni importanti sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “È arrivata la grande notizia che tutti i tifosi del Napoli aspettavano: Dries Mertens ha accettato la proposta del club azzurro e resterà ancora in maglia azzurra. In questo dobbiamo ringraziare la società partenopea, ma anche chi ha lavorato ai fianchi per chiudere questa trattative per il prolungamento del centravanti belga”.

“Intanto lasciatemi dire che parliamo veramente molto poco di Llorente, lui ha un altro anno di contratto e se non arrivano offerte, può anche restare in azzurro e rispettare il contratto. Milik? Non c’è stato alcun accordo per il rinnovo del giocatore polacco. Il Napoli, dunque, cercherà di venderlo alla fine di questa stagione per non perderlo a zero l’anno prossimo. Lo valuta 50 milioni di Euro, penso che alla fine il suo futuro sia già deciso, il club partenopeo lo lascerà partire alle sue condizioni”.