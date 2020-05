Calciomercato Napoli, Urbano Cairo trattiene Andrea Belotti a Torino

Urbano Cairo è stato molto chiaro con il direttore sportivo Davide Vagnati a proposito del futuro di Andrea Belotti, bomber del Torino e della Nazionale. Il “Gallo” “non è in vendita”. Il presidente granata ha chiesto di riferirlo a tutti i dirigenti dei club interessati al giocatore, a cominciare dalla Fiorentina. Anche il Milan, l’Everton e, come noto, il Napoli, hanno cercato l’attaccante, ma la risposta sarà per tutti la stessa.

Il rinnovo è un discorso complicato da trattare e da risolvere al più presto per il patron del Torino, ma intanto il no secco al possibile addio mette un punto in questo momento della stagione. Il tutto n attesa che si riprenda a giocare e che si sappia anche quando verrà fissato il mercato che verrà. Nell’anno dell’Europeo Andrea Belotti non rischierà: meglio giocare in una piazza dove può essere certo di conservare anche la maglia della Nazionale. La partenza sembra scongiurata, quindi.