Calciomercato Napoli, Paolo Del Genio è sicuro: “Arkadiusz Milik andrà via”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del mercato azzurro nel corso di Radio Goal. “Il Napoli, adesso lo possiamo dire, ha riacquistato un grande giocatore: parlo ovviamente del belga Dries Mertens, per come si era messa, non era scontato che il giocatore restasse ancora in maglia azzurra. Anzi, tutt’altro, sembrava molto vicino il suo addio. Dunque, il Napoli ha messo a segno un vero e proprio gran colpo, riacquistando di fatto, il talentuoso attaccante belga”.

“Quello che posso dire, in questo momento, è che Arek Milik andrà sicuramente via a fine stagione. Il rischio di perderlo a zero, sarebbe molto eccessivo per il Napoli. A fine stagione, dunque, il giocatore dirà addio al Napoli, il suo futuro è già deciso in questo momento. Se va via lui, e resta Mertens, può anche arrivare un altro attaccante insieme a Petagna, già acquistato dalla Spal lo scorso gennaio, che arriverà in azzurro a partire dalla prossima estate”, ha aggiunto.