Napoli, si ferma Fabian Ruiz: affaticamento muscolare a Castel Volturno

Secondo problema a Castel Volturno per Gennaro Gattuso: dopo Kostas Manolas si è fermato infatti anche Fabian Ruiz. Per lo spagnolo si parla di affaticamento muscolare. Intanto il tecnico ha modificato le modalità degli allenamenti al centro sportivo. I turni di lavoro non saranno più suddivisi in tre gruppi, ma in due. Pertanto, ad ogni seduta ci saranno più giocatori che si alleneranno sulla forza e non solo sull’aspetto atletico e aerobico.

Nel complesso, gli allenamenti stanno andando avanti senza intoppi, nel rispetto delle norme previste. Il Napoli ha svolto la sessione odierna divisa in più gruppi che hanno lavorato distribuiti sui tre campi. In avvio attivazione con circuito sviluppato in vari passaggi. Successivamente seduta aerobica. In chiusura lavoro tecnico individuale con il pallone completato da alcune serie di esercizi con passaggi. La speranza è di arrivare alla ripresa del campionato senza perdere pezzi per strada o comunque con condizioni accettabili per tutti.