Napoli, Enrico Fedele su Gennaro Gattuso: “Per fare il manager britannico servono 20 anni di esperienza e non mi pare che Rino li abbia”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, storico manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Osimhen non fa la differenza. Dirlo è offensivo nei confronti di Gattuso, che lo indica come primo nome della sua lista di rinforzi? Ma che ne sa Gattuso? Non parliamo del coach alla inglese, per fare il manager britannico servono 20 anni di esperienza e non mi pare che Rino li abbia”.

“Magari in futuro sarà anche meglio di Alex Ferguson, ma adesso no, non lo è. Il carisma di Gattuso è un altro, la sua vera dote è quella di saper riprendere i calciatori. Parlo per esperienza: io ho avuto un grande campione che ha vinto il Mondiale, e non era Cannavaro, che una volta fu ripreso da me per alcuni errori che commetteva. A questo giocatore dissi di cambiare qualche aspetto della sua postura. Si arrabbiò e mi disse: ‘Come si permette?’. Se a dirglielo fosse stato Gattuso, a lui non avrebbe risposto nulla”.