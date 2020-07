Napoli, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli divisi sulla gestione di Carlo Ancelotti

Nel suo ultimo intervento per Campania Sport, programma in onda su Canale 21, Umberto Chiarielllo ha ribattuto alle recenti considerazioni di Peppe Iannicelli. “Tu mi dici che Carlo Ancelotti ha preso solo Lozano? Non è affatto così. Ti posso dire che, oltre al messicano, il coach di Reggiolo ha voluto fortemente anche Elmas. Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla campagna acquisti dei partenopei. Non ha solo assistito alle scelte della società. Ha rifiutato Veretout”.

Peppe Iannicelli, a sua volta, ha risposto al collega. “A me risulta che Carlo Ancelotti abbia avallato solo l’acquisto di Hirving Lozano. Se mi chiedete cosa penso del mister, dico che ha deluso e siamo tutti d’accordo. Ci si aspettava di più dal coach di Reggiolo. Non ha però le uniche colpe del fallimento iniziale del Napoli. Anche i calciatori, a mio parere, sono responsabili”. A distanza di mesi dall’addio di Carlo Ancelotti, si parla ancora della sua gestione.