Napoli, Enrico Fedele rivela: “Per un anno e mezzo ho consigliato a Cristiano Giuntoli l’acquisto di Tiémoué Bakayoko”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e non solo nel corso di Radio Marte. “Crotone-Juventus? Io ho considerato eccessiva l’espulsione comminata a Federico Chiesa. Non mi è sembrato un fallo così duro. Caso Juventus-Napoli? Penso che i tre gradi di Giustizia Sportiva abbiano come punto di riferimento il protocollo. Sarà la giustizia ordinaria a tenere conto dei provvedimenti adottati dall’ASL”.

“Insigne rischia di restare fuori? Non credo. Ci sono almeno 16 calciatori che giocano. Tutti devono capire che militano in una squadra forte. Gli interessi individuali devono lasciare il posto a quelli del collettivo. Il Napoli è da Scudetto. Per un anno e mezzo ho consigliato a Giuntoli l’acquisto di Bakayoko: è arrivato. De Laurentiis ha poi confermato anche Koulibaly, I partenopei possono lottare fino alla fine per il titolo”, ha aggiunto Enrico Fedele, che negli ultimi tempi sta spendendo diverse parole importanti a favore degli azzurri.

