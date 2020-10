Coronavirus, Gennaro Gattuso non si nasconde: “Sarei ipocrita a dire che non siamo preoccupati”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nella vigilia di Napoli-AZ Alkmaar. “Sarei ipocrita a dire che non siamo preoccupati, ci siamo passati già tre settimane fa contro il Genoa. Siamo pagati per fare questo lavoro, però c’è paura di perdere dei giocatori per il coronavirus, c’è paura anche quando torni a casa e sei a contatto con i figli. Ma non siamo noi a decidere. Intanto la partita l’abbiamo preparata. Può succedere a tutti, abbiamo due giocatori fuori da 20 giorni (Elmas e Zielinski, ndr) perché ancora positivi. L’AZ è una squadra forte anche senza i positivi. Ci sarà qualche cambio ma non troppi, Insigne sta bene ed è convocato. Avere contro il figlio di Gullit? Mi sono fatto vecchio”.

“Nel calcio di perfetto non c’è nulla, sicuramente bisogna lavorare durante la settimana. Sono due giocatori che si trovano bene, riescono a fare delle cose importanti insieme, però bisogna ancora migliorare tante cose. Tra queste quando Osimhen viene incontro a Dries, perché non possiamo sempre mandare in profondità Victor. Dobbiamo avere grande serietà quando si lavora qui a Castel Volturno e dopo vediamo. Vogliamo giocare un’Europa League da protagonisti, è un trofeo che non ho mai vinto perché non l’ho quasi mai giocata mentre in campionato l’obiettivo è arrivare in zona Champions, poi si vedrà”.

