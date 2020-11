Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Lorenzo Insigne trequartista al posto di Dries Mertens? Viene meno”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato in queste ore del Napoli e di alcune idee tattiche di Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Marte. “Se Insigne potrebbe essere utilizzato anche da trequartista al posto di Mertens? Non sono d’accordo e vi spiego il motivo. Il colpo ad effetto di Lorenzo è la sterzata sull’interno piede alla Alessandro Del Piero. Se parte dal centro, invece, nel momento in cui sterza si allontana dalla luce della porta e viene meno in una delle sue caratteristiche migliori”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Napoli ha, a differenza degli altri, la possibilità di cambiare pelle durante la partita. Sta a Gennaro Gattuso, ormai, trovare la quadra. Rino deve capire che non deve assolutamente intestardirsi nel palleggio. Questo è quasi un contrappasso dantesco: lui che giocava di quantità vuole dimostrare di saper giocare anche di qualità. Non deve fare così, deve sfruttare Osimhen e liberare lo spazio per il centravanti nigeriano“.