Rijeka-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: ci sono due Stanislav Lobotka!

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Rijeka-Napoli, in programma oggi 5 novembre allo stadio Rujevica. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Possibile il riposo per Tiémoué Bakayoko, quindi Diego Demme e Stanislav Lobotka a centrocampo. Matteo Politano e Lorenzo Insigne dovrebbero sui lati, dietro ad Andrea Petagna, ma ci sono dubbi su chi agira alle spalle del centravanti. Il sito riporta infatti per due volte il nome di Stanislav Lobotka, indicato anche come trequartista. Dopo la sconfitta casalinga contro l’AZ Alkmaar e la vittoria in trasferta sulla Real Sociedad, un altro successo potrebbe spingere il Napoli verso i sedicesimi. L’Europa League è sicuramente alla portata degli azzurri.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Probabili formazioni Sportmediaset

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic..

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.