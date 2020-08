Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Fabian Ruiz è bravo? Era meglio Marek Hamsik”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Perché il Napoli non corre più come in passato? Io nel passato correvo sempre, ora non riesco nemmeno a fare un passo. Sono passati gli anni e ora il Napoli è arrivato settimo, e il settimo posto non è un gran risultato”.

“Non abbiamo un solo calciatore uscito dal Settore Giovanile. La squadra non è stata rimpiazzata, nei giocatori principali, con elementi di pari valore. Non abbiamo più i vari Pepe Reina, José Callejon, Raul Albiol, Edinson Cavani o Jorginho. Una cosa è parlare da tifoso e un’altra fare il competente ed analizzare certe cose. Fabian Ruiz è bravo? Ma non fa la differenza. Era meglio Marek Hamsik: la sostituzione non è stata all’altezza. Nemmeno Kostas Manolas vale Raul Albiol oggi. Dopo Rafa Benitez sono stati presi 44 giocatori e non si è vinto”.