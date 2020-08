Calciomercato Napoli, il Manchester City insiste ancora per Kalidou Koulibaly

Il calciomercato del Napoli dovrebbe prevedere presto qualche cessione illustre. Si parla ancora del probabile addio di Kalidou Koulibaly. Nei piani di Aurelio De Laurentiis il giocatore dovrebbe portare nelle casse del club una cifra vicina ai 90 milioni di Euro. Ormai è impossibile raggiungere la tanto vociferata soglia dei 100 milioni, specie dopo l’ultima stagione in chiaroscuro. Secondo il Corriere dello Sport, il Manchester City è vicino alla chiusura dell’affare grazie anche alla mediazione dell’agente del difensore, Fali Ramadani.

“Chissà se l’eliminazione dalla Champions spingerà il City a fare in fretta e a dare nuovo impulso alla trattativa per Koulibaly: Fali Ramadani, che sta dentro (incidentalmente) ad una serie di interessi del mercato del Napoli ha presentato il 6 agosto la proposta del Manchester di Guardiola, non ancora soddisfacente per De Laurentiis, che va oltre i settanta milioni bonus compresi”, si legge sul giornale. Ormai sembra solo questione di tempo prima della partenza del difensore.