TUTTOSPORT – Juventus, Paulo Dybala a un bivio: “muro contro muro”

“Dybala muro contro muro” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. O resta alla Juventus e si libera nel 2022 a parametro zero o parte subito. C’è spazio anche per il Barcellona sotto all’apertura principale con il titolo seguente: “Koeman per la panchina, il City piomba su Messi”. Il fuoriclasse argentino potrebbe così ritrovare Pep Guardiola, tecnico con cui ha vissuto tanti successi nel recente passato che li ha visti in maglio blaugrana. E poi: “C’è lo Shakhtar: se lo batti trovi il Siviglia in finale”. L’Inter di Antonio Conte punta tutto su Lukaku: “Se vinciamo sono contento per il club”.

“Mancano sei acquisti”: Marco Giampaolo ha chiesto al presidente del Torino Urbano Cairo una squadra competitiva per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato insieme al club ed alla società. Anche la Roma è in fase di rivoluzione, ma non abbandonerà i suoi punti di riferimento: “Friedkin avvisa: Zaniolo è incedibile”.