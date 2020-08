Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik ancora nel mirino della Juventus, per Jeremie Boga chiesti 40 milioni

La Juventus cerca ancora un partner d’attacco ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala dovrebbe essere ceduto ed Arkadiusz Milik resta sempre in pole position per diventare il nuovo numero 9 bianconero. Andrea Pirlo avverte la necessità storica di trovargli un compagno all’altezza della situazione, un centravanti duro e puro che liberi spazio per il portoghese. L’attaccante del Napoli resta il primo della lista, con Alexandre Lacazette ed Edin Dzeko che lo seguono a ruota.

In entrata, invece, il Napoli sta aspettando un esterno dopo l’addio di José Callejon. Il Sassuolo non ha nessuna intenzione di abbassare la sua prima richiesta per Jeremie Boga. La società neroverde ha fissato il prezzo sui 40 milioni di Euro per il giocatore che piace moltissimo agli azzurri, ma la resta al momento troppo alta secondo le valutazioni del club partenopeo. Rimangono poche settimane prima dell’inizio del campionato e il Napoli ha ancora troppe situazioni da risolvere sul mercato.