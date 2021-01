Napoli-Empoli 3-2: azzurri ai quarti di Coppa Italia con fatica

Il Napoli, detentore della Coppa Italia, scende in campo allo stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi della nuova edizione del trofeo, contro l’Empoli. Il turnover non è eccessivo, anzi, Kalidou Koulibaly torna titolare. Per gli azzurri è Hirving Lozano il primo a rendersi pericoloso al 7′. Al 18′ il Napoli è già in vantaggio: Faouzi Ghoulam serve il messicano che con l’esterno fa partire un traversone morbido, sul quale Giovanni Di Lorenzo si tuffa di testa. Gli ospiti sfiorano dunque il pareggio con una rovesciata di Ryder Matos, che scheggia la traversa. Al 32′ è di nuovo Hirving Lozano ad andare alla conclusione, ma un minuto più tardi Nedim Bajrami trova il diagonale perfetto sul secondo palo e batte Alex Meret. Il “Chucky”, però, è in serata e dopo aver rubato il pallone a Davide Zappella lo scarica direttamente in porta dai 25 metri.

Dopo 9 minuti dall’inizio della ripresa gli azzurri lamentano un presunto rigore per trattenuta su Andrea Petagna, che però non viene assegnato. Al 68′, a sorpresa, arriva il nuovo pari dell’Empoli, sempre a firma di Nedim Bajrami, che da fuori area prende in pieno il palo, la cui deviazione bacia i toscani. Ci pensa proprio Andrea Petagna a riportare in vantaggio gli azzurri: Amir Rrahmani spizza di testa su calcio d’angolo e dopo un intervento maldestro dell’Empoli il centravanti spedisce la palla in rete. All’84 c’è anche un legno per Fabian Ruiz da fuori area. Finisce 3-2 per il Napoli, che accede così ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente di Roma-Spezia.