Napoli, il caso di Victor Osimhen: la problematica della recidiva esiste

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto nelle ultime ore il dottor Alfonso Romano, chirurgo ortopedico che ha commentato il curioso caso di Victor Osimhen. “Premesso che non ho rapporti diretti con Osimhen, ma la problematica della recidiva esiste. Non è un portiere, ma un giocatore di movimento, l’incidenza della lussazione è minore. La valutazione clinica è dirimente, bisogna valutare l’instabilità della spalla, anche il tipo di danno. La problematicità del nervo? Ci possono essere problematiche sensitive, ma se solo questo non inficia la funzionalità del braccio, non incide sul recupero”.

“La decisione di andare in Belgio è più dell’atleta, posso immaginare. Se la diagnosi è quella di una seconda lussazione, allora è recidivante: ci potrà essere una nuova lussazione nel tempo e potrebbe, a fine stagione, aver bisogno di un intervento chirurgico. Ma senza sensazioni di instabilità, il problema è risolto”, ha aggiunto il chirurgo.