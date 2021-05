Napoli, emergenza al centro della difesa: rimangono solo Kostas Manolas e Amir Rrahmani

in

Brutte notizie in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly, che rientrerà probabilmente per l’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, la situazione per la difesa azzurra si aggrava. Nikola Maksimovic è risultato infatti positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio è stata la SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali. “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli sarebbe aritmeticamente in Champions League vincendo le ultime 4 partite, ma adesso la situazione si complica. Tra i centrali difensivi sono rimasti abili e arruolabili solo Kostas Manolas e Amir Rrahmani. Il secondo, in particolare, non ha mai goduto di troppa stima da parte di Gennaro Gattuso, pur riscattandosi parzialmente nel match del San Paolo contro la Juventus. Ci sarà da stringere i denti.