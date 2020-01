Napoli, Emanuele Calaiò parla di Andrea Petagna: “Non bisogna farsi ingannare dalla statura”

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Inevitabile un commento sul futuro centravanti azzurro, Andrea Petagna. L’ex partenopeo ha detto la sua sul ragazzo e non solo, descrivendo l’attuale situazione del reparto offensivo azzurro. “Petagna è una vera punta centrale anche se non bisogna farsi ingannare dalla statura perché è molto dinamico, lega il gioco, fa tutto il fronte offensivo. È ancora abbastanza giovane ed ha dei margini di crescita. Immagino che se il Napoli abbia deciso di puntare su Petagna, forse l’avventura di Mertens a Napoli è finita. Milik, invece, è quel tipo di giocatore che piaceva a Sarri. È un attaccante d’area. Ha bisogno di ricevere palle gol o di essere servito parecchio, altrimenti lo perdi. Magari con Politano adesso potrebbe avere un miglior dialogo”. La sensazione generale è che Andrea Petagna non abbia ancora tantissimi estimatori, ma al San Paolo avrà la migliore delle occasioni per far ricredere tutti.