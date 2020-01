CDS – Il Chelsea su Dries Mertens: la situazione

Dries Mertens potrebbe finire al Chelsea. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ci sarebbe qualcosa di concreto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dopo aver incontrato gli agenti di Andrea Petagna al Visconti Hotel, non sta lasciando tracce ai media. La volontà del belga è quella di rimanere Napoli almeno fino a giugno per battere il record di goal di Marek Hamsik. Non è ancora da escludere che il giocatore possa rinnovare, perché Aurelio De Laurentiis ci proverà ancora. Ogni discorso in tal senso è rimandato però alle prossime settimane. I “blues” vorrebbero strappare il calciatore offrendo solo una manciata di milioni al Napoli, che invece vuole monetizzare di più. Una soluzione di cui si parla poco risiede in un rinnovo con bonus di un paio di milioni di Euro alla firma, considerando che il club riacquisterebbe di fatto il giocatore. Dries Mertens è appena tornato a disposizione e ora deve pensare solo ad aiutare il Napoli nella risalita.