GAZZETTA – “Napoli, 95 milioni per la rivoluzione. Preso Petagna per giugno”

“Napoli, 95 milioni per la rivoluzione. Preso Petagna per giugno” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Fatta anche per la punta della SPAL. Una vera e propria rifondazione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Si parla anche di Inter, che batte la Fiorentina in Coppa Italia, e di Juve, con il quotidiano che lancia l’allarme: non subiva un gol a partita dai tempi di Luigi Delneri. I nerazzurri saranno gli avversari dei partenopei nelle semifinali. La gara di ritorno si giocherà al San Paolo. Un vantaggio non da poco per il Napoli che vede nella Coppa Italia l’obiettivo principale di questa stagione.

Sono in molti a credere che i tanti innesti degli ultimi tempi servano solo a non lasciare la rosa scoperta di fronte a una serie di cessioni già annunciate. Il club, comunque, lavora ancora ai rinnovi di alcuni big rimasti in sospeso.