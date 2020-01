Napoli, il report degli allenamenti: torna Dries Mertens

Seduta pomeridiana, oggi, per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A. Primo giorno di allenamento in azzurro per il nuovo arrivato Matteo Politano, che è reduce dai postumi di una influenza e ha svolto lavoro in palestra. Dries Mertens è finalmente rientrato in gruppo svolgendo la prima parte di sessione con la squadra e in parte differenziato. Lavoro personalizzato per Kalidou Koulibaly. La squadra sul campo 2 ha iniziato la seduta con attivazione ed esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome. Infine, chiusura con partitina a campo ridotto. Domani allenamento mattutino. Gennaro Gattuso deve sciogliere ancora delle riserve in vista dell’incontro con i doriani. Dopo il successo sulla Juventus, però, il morale di tutti è alle stelle. La stagione si può ancora raddrizzare e gli ultimi innesti di mercato lasciano ben sperare.