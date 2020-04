Napoli, ecco come si svolgeranno gli allenamenti a Castel Volturno durante l’emergenza

Il Napoli si prepara per la ripresa. Il lockdown dettato dal Governo scadrà il prossimo 13 aprile e il calcio spera di tornare in campo fra il 20 e il 24 maggio. La commissione medico scientifica della FIGC ha dettato le regole necessarie affinché i calciatori possano riprendere le sedute presso i rispettivi centri sportivi in sicurezza. Il Napoli, dunque, ha subito messo in moto le misure di sicurezza e a Castel Volturno ha già iniziato il processo di sanificazione. Dai campi di allenamento agli spogliatoi, passando per gli uffici e gli altri locali. Prima della ripresa ne sarà effettuata una seconda.

Ai giocatori non mancheranno le mascherine. Docce a turno e riunioni tecniche in ambienti chiusi, così come i pranzi e le colazioni presso il centro sportivo. I più viziati dovranno abituarsi in fretta. Il ritorno totale alla normalità dovrà passare attraverso diversi passaggi dalla durata ancora indefinita. L’importante ora è ricominciare.