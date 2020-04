GAZZETTA – “Milan, che Diavolo sarà?”, si pensa sempre ad Arkadiusz Milik

“Milan, che Diavolo sarà?”. La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione domenicale. In prima pagina c’è spazio per il Milan e per il suo futuro, che potrebbe cambiare. Elliott non vende e ha pronto un budget da 75 milioni di Euro: per la panchina si cerca l’intesa con Ralf Rangnick, per sostituire Zlatan Ibrahimovic sarà assalto ad Arkadiusz Milik e infine ci sarà anche il nodo relativo a Gigio Donnarumma da sciogliere.

La situazione del centravanti polacco non ha conosciuto grandissime variazioni. L’attaccante accetterebbe il rinnovo solo per un ingaggio di 5 milioni di Euro. Si tratta di una cifra molto elevata, da vero top player. I numeri del giocatore sono sempre stati buoni, anche a dispetto dei due pesanti infortuni rimediati in questi anni. Insomma, Arkadiusz Milik vuole monetizzare il più possibile prima che sia troppo tardi. Il Napoli non ha alcuna intenzione di elargire così tanto e guarda altri profili.