Napoli, ecco come sarà la ripresa a Castel Volturno dopo l’emergenza del Coronavirus

Il Corriere del Mezzogiorno ha spiegato come il club azzurro sta valutando tutte le misure di sicurezza per l’eventuale ripresa dopo l’emergenza del Coronavirus. Tra mascherine, guanti, esercizi a gruppi e niente bus collettivo, i giocatori sono protetti. Il club ha adottato queste e ben altre misure che verranno adottate dal club, ma la ripresa passerà attraverso due momenti diversi. Prima i giocatori sosterranno le visite medich e i test fisici insieme agli allenamenti individuali. Poi penseranno a quelli collettivi come prevedeva anche il protocollo dei medici sportivi italiani.

I dottori si erano già mossi su tanti aspetti per tutelare tutti al centro sportivo di Castel Volturno. L’utilizzo delle mascherine, la nuova abitudine di tenere quanto più possibili le porte aperte sia per evitare il possibile contagio con le maniglie che per favorire il circolo dell’aria e la predisposizione ad evitare gli assembramenti in sala video, negli spogliatoi e in palestra. Presto potremo vedere i risultati concreti di questi provvedimenti.