Napoli, parla Giovanni Di Lorenzo: “Stavamo facendo dei buoni risultati, questo dispiace”

Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal: “Sono a casa, per fortuna sto bene. C’è qualche piccolo miglioramento grazie al rispetto delle regole, ma dobbiamo restare in casa senza pensare che tutto sia finito. Allenarsi qui non è come andare al campo tutti i giorni, ma la società ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti per poterci allenare e per poter mantenere uno stato fisico adeguato. Ci alleniamo e cerchiamo di farlo bene. Stavamo facendo dei buoni risultati, questo dispiace. Stavamo imparando quello che ci chiede il mister, dispiace aver interrotto questo momento. Nel caso dovessimo ripartire, dovremo essere bravi a ripartire da dove eravamo rimasti. Fare delle previsioni è un po’ difficile, sicuramente ci saranno tante partite da giocare, penso che verrà presa la soluzione migliore per non compromettere la stagione in corso e quella successiva”.

Nel finale, un messaggio ai tifosi. “Restate a casa in questo momento difficile per tutti, dopo sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme allo stadio e tornare a tifare per il Napoli”.