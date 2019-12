Napoli e Juventus beffate, le prime parole di Earling Braut Haaland al Borussia Dortmund: “Volevo questo club””

La notizia del giorno è sicuramente il colpo del Borussia Dortmund che si è aggiudicato a sorpresa uno dei giovani migliori del panorama mondiale. Si tratta di Earling Braut Haaland. Il norvegese ormai ex Salisburgo aveva stregato molte squadre in Europa, tra cui Napoli e Juventus. Da una settimana a questa parte, in Italia erano tutti convinti che il ragazzo avrebbe sposato la causa della “Vecchia Signora”. Invece, come un fulmine a ciel sereno, il club tedesco ha pubblicato oggi una foto del giocatore con la maglia giallonera.

“Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente trasferirmi questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già sognando per questo”, ha dichiarato l’attaccante presentandosi ai suoi nuovi tifosi.