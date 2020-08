Napoli, dubbi sul futuro di Gennaro Gattuso: il tecnico rifiuta tutte clausole e penali per il rinnovo

Gennaro Gattuso deve ancora trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto col Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha descritto la situazione. “Si è irrigidito, Gattuso, dinanzi alle tante clausole e penali che il presidente avrebbe preteso di inserire nel nuovo accordo. Condizioni che l’allenatore ha rifiutato: lui non vorrebbe vincoli aggiuntivi, vuole sentirsi libero di lavorare in serenità e di poter decidere anche il proprio futuro, senza tensioni e ansie o pesanti penali da pagare”.

“Della questione è stato informato anche il suo procuratore, Jorge Mendes che incontrerà De Laurentiis, col quale intrattiene rapporti molto cordiali. Se ne riparlerà, dunque, nella prossima primavera, quando le parti riprenderanno la discussione. Considerata, però, la fermezza di De Laurentiis, qualche dubbio sul futuro di Gattuso, s’intravede. In effetti, se l’allenatore non vuole vincoli laterali per firmare il nuovo accordo, biennale, e se non dovesse cedere alle richieste del presidente, difficilmente il rapporto tra i due andrà avanti”, si legge.