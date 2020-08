Calciomercato Napoli: Nikola Maksimovic in uscita, si torna a pensare a Jordan Veretout

Nikola Maksimovic sembra in uscita a favore di Sokratis Papastathopoulos. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano piemontese Tuttosport, sarebbe questo il piano del Napoli per quel che concerne il reparto arretrato in vista del calciomercato. Il giornale scrive: “Dall’addio a Maksimovic, poi, arriverebbero dall’Arsenal sia un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro. Tutte queste operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica”.

Grandi manovre previste anche con la Roma. Diversi i giocatori coinvolti nelle trattative intavolate dalle rispettive dirigenze. “Il piano d’azione del Napoli prevede anche la cessione di Milik alla Roma in cambio di Under e 20 milioni (ma i giallorossi non vogliono andare oltre i 15), denaro da restituire al club di Friedkin, fino ad un ammontare di 25 milioni per acquistare Veretout, centrocampista considerato fondamentale da Gattuso nella crescita caratteriale e tecnica di Zielinski e Fabian Ruiz”. Il mercato entra nel vivo.