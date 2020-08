Calciomercato Napoli, si insiste per Jeremie Boga: prima le cessioni di Allan e Kalidou Koulibaly

Il Napoli continua a lavorare per Jeremie Boga. Resta infatti l’esterno del Sassuolo la primissima scelta degli azzurri per rinforzare le corsie dell’attacco in vista della prossima stagione, come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno. “Boga è la priorità assoluta, può giocare sia a destra che a sinistra ma per sferrare l’assalto decisivo sono necessarie le cessioni. Allan all’Everton sembra la più vicina, Koulibaly al Manchester City la plusvalenza più ricca”. Insomma, un’ottima alternativa a Lorenzo Insigne, ma anche un degno sostituto di José Callejon. Non ci si può proprio lasciar scappare un’occasione del genere.

Ne è convinto anche il giornalista Luca Marchetti, che nel suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb ha tracciato le strategie generali del club partenopeo sul mercato: “Il Napoli ha fissato i suoi obiettivi: insisterà per Boga e mantiene Under in cima ai suoi pensieri (indipendentemente dagli incastri con la Roma). Brekalo è un altro nome valutato”.