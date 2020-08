Lecce, chiesti i danni a Fabio Liverani: dalla vittoria contro il Napoli alla retrocessione con esonero

Colpo di scena in Puglia. Ieri è arrivato il comunicato del Lecce che ha esonerato a sorpresa Fabio Liverani. “L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”. I giallorossi sono retrocessi all’ultima giornata, ma non sembravano esserci particolari problemi con il tecnico, che nel corso della stagione aveva ottenuto anche risultati importanti come la vittoria contro il Napoli, al San Paolo.

Oggi sembra che il Lecce chieda addirittura dei danni. “Le voci di un possibile addio esplodono in un clamoroso divorzio. A pochi giorni dal ritiro si rompe per mancanza di fiducia e chiarezza il rapporto col tecnico romano”, si legge sul Corriere dello Sport. Alla base della separazione, infatti, ci sarebbe stato il continuo rinvio da parte del tecnico della consegna dei documenti firmati per il rinnovo di contratto.