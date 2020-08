Napoli, parla il vice-presidente della Federcalcio polacca: “Quella di Arkadiusz Milik è una telenovela”

Il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminskiè ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Michał Karbownik, obiettivo di mercato del Napoli, e su Arkadiusz Milik. “Karbownik è un ragazzo molto interessante, ha conquistato il posto da titolare nel Legia, la squadra più forte qui, ha grandi doti atletiche, può avere un grande futuro. Deve crescere, imparare il calcio italiano, ha bisogno anche di tempo per ambientarsi, ma ha futuro e rapporto qualità-prezzo sarebbe un’ottima mossa e poi il Napoli ha già fatto bene con i polacchi e con un aiuto in squadra avrebbe sicuramente una soluzione più agevole. Io ci scommetterei, gioca su entrambe le corsie, ma a sinistra fa molto bene. Zielinski da anni in Italia, nel calcio italiano, lo aiuterebbe molto”.

“Milik? E’ una telenovela, non finisce mai, non va bene per nessuno, è una situazione un po’ sgradevole. Ho letto della Roma, mi auguro che la storia finisca presto, anche come nazionale perderemmo un giocatore per i prossimi mesi ed il Napoli avrebbe problemi. Situazione spiacevole, ma sono adulti e presto troveranno un accordo. Dura da un anno, non è stato un bel matrimonio”, ha aggiunto.