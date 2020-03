Napoli, dubbi in difesa col Barcellona: Kalidou Koulibaly dovrebbe esserci, ma si pensa anche a Giovanni Di Lorenzo centrale

A poco a poco, il Napoli sta preparando la trasferta di Barcellona tra la confusione generale. Gennaro Gattuso sostituirà Nikola Maksimovic con Kalidou Koulibaly, accompagnato da Kostas Manolas. Il difensore senegalese ha giocato pochissimo con l’attuale allenatore in panchina. Si era infortunato alla prima di “Ringhio” in casa col Parma dopo 3′ e poi col Lecce, al rientro, ha disputato una gara da dimenticare rimediando di lì a poco un nuovo problema fisico. Ora è tornato in gruppo e avrà più di una settimana per recuperare ed essere così pienamente disponibile per il big match di Champions League. Il giocatore non si troverà certo al massimo delle condizioni, ma la sua fisicità potrebbe risultare determinante. Perdere Nikola Maksimovic nel suo miglior momento rappresenta chiaramente una tegola per il Napoli, ma il rientro di KK evita almeno di lasciare scoperta la difesa. All’occorrenza, Gennaro Gattuso non esiterebbe a impiegare nuovamente Giovanni Di Lorenzo come difensore centrale.