Calciomercato Napoli, ritorni di fiamma per Jeremie Boga e Mauro Icardi

Jeremie Boga continua a piacere al Napoli, al netto del gran goal messo a segno ieri contro il Brescia. Anche Gianni Di Marzio lo ha elogiato a Marte Sport Live, parlando di una possibile trattativa. “Per 30 milioni darei via subito Lozano. Un giocatore che prenderei subito è Boga del Sassuolo che consigliai a De Zerbi già diverse volte in Inghilterra. Conosco molto bene anche la sua famiglia. Inizialmente insisteva troppo nel dribbling ma ora è diventato fortissimo. Ripeto, lo prenderei subito dando via Lozano”. Nel mirino del Napoli, per quanto riguarda l’attacco, sembra esserci comunque anche Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain sta valutando se riscattare l’argentino oppure non avvalersi dell’opzione con l’Inter. Sarà un mese importante, durante il quale la proprietà dal Qatar studierà i comportamenti del bomber e di chi lo rappresenta per capire se proseguire insieme. Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di stimare il centravanti argentino.