Napoli, dilemma tattico: 4-3-3 per esaltare Victor Osimhen, ma perché Dries Mertens esterno?

Da domani a Castel di Sangro si lavorerà anche ad un nuovo modulo. Una variante tattica per permettere al nuovo acquisto Victor Osimhen di esprimersi al meglio. A confermarlo è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Nel 4-3-3 abituale, toccherà a Dries Mertens fargli spazio. Ma è improbabile che l’allenatore faccia a meno del capocannoniere del club nelle ultime stagioni. Mertens ha realizzato 16 reti tra le varie competizioni, due in più di Arek Milik che è in lista di sbarco. E, dunque, Gattuso potrebbe ragionare anche su un 4-2-3-1, con i tre (Zielinski, Mertens e Insigne) alle spalle di Osimhen”.

L’ex azzurro Bruno Giordano, però, non è d’accordo col 4-3-3. “Credo sia difficile, perché Mertens non ha più l’età per fare tutta la fascia così come vuole il gioco di Gattuso. Sono curioso di vedere se ci saranno cambiamenti tattici per farli giocare insieme. Petagna? Quando Petagna ha il pallone tra i piedi è difficile che lo perda. Ha una buona visione di gioco ma, secondo me, agisce troppo lontano dall’area di rigore. Per il suo modo di fare è complicato che possa segnare tanti gol. Quest’anno, poi, non batterà nemmeno i rigori. In ogni modo, è un giocatore che può servire al Napoli”.