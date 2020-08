Antonio Conte vittima di una truffa da 30 milioni di Euro: scoppia il caso in Inghilterra

Un brutto finale di stagione per Antonio Conte. Dopo aver sfiorato la vittoria dell’Europa League, il quotidiano “La Verità” rivela che l’allenatore dell’Inter sta cercando di recuperare 30,6 milioni di Euro, andati in fumo in un investimento si sta rivelando una truffa. I dettagli della storia arrivano da Londra attraverso due sentenze della corte commerciale inglese. La seconda, di alcuni giorni fa, è un’ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio. Si tratta di un investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento, con un passato in Hsbc, alla divisione Global Banking & Markets.

Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Massimo Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa, a danno di otto persone, tramite la sua società Kidman, promettendo investimenti ad alto rendimento. Dopo un tira e molla durato mesi, gli otto investitori si aspettavano un pagamento di 33,1 milioni di Euro entro il 30 giugno 2020. I soldi non sono tornati indietro. Quando Antonio Conte allenava il Chelsea, era stato convinto dell’investimento in Kidman perché collegata e garantita da Hsbc. Il tutto attraverso documenti che però si sono rivelati falsi in tribunale.