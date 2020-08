GAZZETTA – “La Contesa”: domani si decide il futuro di Antonio Conte all’Inter

“La Contesa” è il titolo de La Gazzetta dello Sport di oggi sull’Inter. Spazio alle ultime vicende in casa nerazzurra con il futuro del tecnico Antonio Conte a tenere banco. Ancora distanza tra l’allenatore salentino e il club meneghino. Steven Zhang in campo per evitare il divorzio dal tecnico. C’è fiducia in Beppe Marotta e c’è la volontà di investire. Senza intesa arriva Massimiliano Allegri. “Juve, parte l’era Pirlo e l’assalto al 10° Scudetto consecutivo”: oggi la nuova era juventina con Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Ieri lo staff: Igor Tudor sarà il vice allenatore.

“Ibra non c’è. Raiola: ‘Soldi? No, serve stile’. Ma si tratta”. Ancora nessun accordo tra il club rossonero e l’attaccante svedese. Zlatan Ibrahimovic non sarà presente al raduno rossonero in attesa del rinnovo .Il Torino, intanto ingaggia Karol Linetty. “Toro, in arrivo il colpo Linetty. C’è l’accordo con la Sampdoria”. Spazio anche alle celebrazioni del Bayern Monaco, vincitore della Champions League.