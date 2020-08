Napoli, Dario Marcolin crede in Gennaro Gattuso: “Vuole cercare calciatori giusti soprattutto in difesa”

in

L’ex centrocampista di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss , emittente ufficiale del club partenopeo. Si è analizzato quanto sta facendo la società di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima riapertura della campagna acquisti e cessioni. “Gattuso ha fatto sapere a De Laurentiis che il vero problema sta nei pochi goal segnati rispetto alle occasioni create. Anche la difesa, non sempre attentissima, deve essere migliorata”.

“Il Napoli vuole intervenire su attacco e difesa, a centrocampo invece il Napoli è a posto. Gattuso vuole cercare calciatori giusti soprattutto in difesa per il suo gioco, ossia un difensore esplosivo e meno compassato, bravo nell’uscita palla al piede e soprattutto determinato, cattivo dal punto di vista agonistico”, ha aggiunto l’ex giocatore. Diego Demme e Stanislav Lobotka avevano subito qualche critica di troppo ultimamente, ma di certo faranno ancora parte del progetto.